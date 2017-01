Breda op één na beste bestemming voor stedentrip in Nederland

BREDA - Breda is op de één na beste bestemming voor een stedentrip in eigen land. Dat vinden de bezoekers van reizigerswebsite Zoover. De Brabantse stad scoort een 8,8 en eindigt daarmee net iets onder Maastricht. Den Bosch stond vorig jaar nog op een tweede plaats, maar is nu niet meer in de top 10 te vinden.

Volgens de bezoekers van Zoover is Breda wél sfeervoller dan Maastricht, in deze categorie haalt Breda een 9,4. De steden werden ook beoordeeld op algemene indruk, cultuur, uitgaan en omgeving.



Top 10 best gewaardeerde stedentrips

1. Maastricht 9,0

2. Breda 8,8

3. Rotterdam 8,6

4. Den Haag 8,5

5. Nijmegen 8,4

6. Haarlem 8,3

7. Roermond 8,2

8. Leeuwarden 8,1

9. Utrecht 8,1

10. Amsterdam 8,0