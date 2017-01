Veel ongelukken in de maandagochtendspits, aansluiten in de file op A2

DEN BOSCH - Een ongeluk op de A2 zorgt maandagochtend voor behoorlijk wat vertraging op het stuk tussen Den Bosch en Zaltbommel. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg staat rond kwart over acht nog een file van zes kilometer. Automobilisten moeten nog rekening houden met een kwartier vertraging.

Op het hoogtepunt van de file stond het stil over een afstand van dertien kilometer tussen Den Bosch en Zaltbommel.



Eerder maandagochtend zorgde een ongeluk ook al voor problemen op de A2 tussen de afrit Sint-Michielsgestel en de afrit Kerkdriel.De weg daar was snel weer vrij. Wat er precies is gebeurd bij beide ongelukken en of er gewonden zijn, is niet bekend.