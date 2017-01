Lente in Brabant: nog heel even koud, maar we gaan richting de 15 graden!

EINDHOVEN - De kou is nu toch eindelijk echt uit de lucht. Hoewel het nog twee nachten verraderlijk koud blijft, met vooral ’s nachts temperaturen rond het vriespunt, wordt het in de tweede helft van deze week wel tien tot vijftien graden.

Na de lange koude periode die we hebben gehad, zit er nog steeds kou in de grond. Mocht het toch opklaren, verwacht MeteoGroup dat het kwik gemakkelijk tot rond of zelfs tot iets onder het vriespunt dalen en kan het door bevriezing lokaal verraderlijk glad worden.



Terrasjesweer

In de tweede helft van de week verdwijnt de kou en de gladheid. Met een zuidelijke stroming krijgen we zeer zachte lucht deze kant op en gaat het kwik overdag omhoog naar 10 tot lokaal 15 graden in het zonnige zuiden. Met temperaturen in de dubbele cijfers en een beetje zon voelt het lenteachtig aan. Nog iets te vroeg gejuicht voor rokjesdag, maar hopelijk goed genoeg voor een drankje op het terras!