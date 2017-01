Willy en René van de Kerkhof: ‘Voor de hoofdprijs moet PSV Pröpper verkopen’

EINDHOVEN - PSV won zaterdag met moeite van Heracles Almelo. Het winnende doelpunt werd een paar minuten voor tijd gemaakt door Davy Pröpper. Uitgerekend de speler waarvoor interesse is vanuit Rusland. Zenit Sint Petersburg wil hem overnemen. “Als een extreem bedrag betaald wordt moet je als club nuchter zijn en hem verkopen”, vinden Willy en René van de Kerkhof.

PSV won dus voor de tweede keer op rij moeizaam. De winnende treffer werd vorige week ook pas gemaakt in de blessuretijd. Willy: “Ajax maakte de meeste indruk, daarna Feyenoord en dan pas PSV. Het is dat we heel veel geluk hebben en als je zoveel geluk hebt in de voetballerij, dan wordt je kampioen haha, maar qua spel zit het er nog niet in.”



PSV geen schim van wat PSV moet zijn

Volgens Willy speelde Heracles een goede wedstrijd en was PSV geen schim van wat PSV moet zijn. René: “Ik denk dat het probleem Luuk de Jong is. Hij werkt hard, maar hij is zo uit vorm. Niet alleen Luuk trouwens, want ik vond Pereiro zaterdag ook één van de mindere.”



Ondertussen staat Davy Pröpper dus in de belangstelling van het Russische Zenit Sint-Petersburg. Wat Willy en René betreft mag hij weg als PSV maar de hoofdprijs krijgt. “Pröpper is een belangrijkse speler, maar we Hendrix nog achter de hand”, zegt Willy. René: “Als ze tussen de 20 en 25 miljoen voor hem kunnen krijgen zou ik ‘m verkopen. We hebben nog genoeg middenvelders.”



Cruciaal weekeinde

Feyenoord, Ajax en PSV spelen komend weekeinde uitwedstrijden. Feyenoord speelt tegen FC Twente, Ajax tegen Roda JC en PSV moet in Alkmaar tegen AZ. Willy heeft een goed gevoel: “We spelen altijd goed bij AZ, dus ik denk dat het goed komt en ik denk dat Feyenoord en Ajax punten gaan morsen.”