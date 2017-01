Verdachten moord Mick Pitai voor de rechter [LIVEBLOG]

BREDA - Drie van de vier verdachten van de roofoverval in Tilburg in september 2015 waarbij de 48-jarige Mick Pitai werd doodgeschoten, staan maandag voor de rechter in Breda. De Tilburger werd in zijn woning aan de Betuwestraat om het leven gebracht.

Een 21-jarige man uit Spijkenisse en een 21-jarige man uit Rotterdam zijn hoofdverdachte in de zaak. Ze hebben allebei in een jeugd tbs-kliniek gezeten.



Ook de 25-jarige schoonzoon van Pitai is verdachte. Hij zou tegen de andere verdachten hebben gezegd dat het slachtoffer over een uiterst waardevolle collectie aan sieraden en juwelen beschikte. De vierde verdachte is eveneens een man uit Spijkenisse.



Verslaggever Marrie Meeuwsen is maandag aanwezig bij de zaak. Volg haar verslag hier live: