[FOTO] Pech blijft Mathieu van der Poel achtervolgen

BIELES - ‘You gotta be kidding me’. Deze woorden twitterde veldrijder Mathieu van der Poel maandagochtend met daarbij een foto van het dashboard van zijn auto waarop te zien is dat hij bandenpech heeft. Ongelooflijk, nadat vier lekke banden zondag voorkwamen dat hij mee kon strijden om de wereldtitel veldrijden in Luxemburg, heeft hij nu op weg naar huis dus opnieuw pech.

Van der Poel was zondag ontgoocheld. “Ik voelde me de beste”, zei hij na afloop in tranen . De nog jonge veldrijder had het over de grootste teleurstelling uit zijn loopbaan.De regenboogtrui belandde zondag opnieuw om de schouders van de Belg Wout van Aert . Hij reed maar één keer lek. Met dank aan zijn ploegleider die met groene tubes op de proppen kwam die al jaren ongebruikt ergens op zolder lagen.