Ex-militair Robert B. 12 jaar de cel in voor doden vrouw

ARNHEM - Robert B. uit Kaatsheuvel heeft maandag van de militaire rechtbank in Arnhem twaalf jaar cel opgelegd gekregen. Vorig jaar maart bracht de 49-jarige B. zijn vrouw Dollie Hanssen om het leven.

De rechtbank verklaart dat B. zijn vrouw met 'extreem veel geweld' om het leven heeft gebracht. De ex-militair sloeg Dollie met een hamer op haar hoofd terwijl ze lag te slapen. Daarna sneed hij haar keel door en probeerde hij haar te wurgen toen het mes vast bleef zitten. Allemaal terwijl de drie kinderen van B. eveneens lagen te slapen.



Geen moord

De militaire kamer vindt, anders dan de officier van justitie, niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade. B. is daarom veroordeeld voor doodslag en vrijgesproken van moord.



B. werd eerder door het Pieter Baan Centrum volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Hij heeft geen enkele psychologische of psychiatrische stoornis. De militair bekende dat hij zijn vrouw op gruwelijke wijze om het leven heeft gebracht. De twee nabestaanden van Dollie krijgen een schadevergoeding.



Scheiding

Robert B. en Dollie lagen in een scheiding en B. zou op de dag dat hij een eind zou maken aan het leven van zijn vrouw contact opnemen met een mediator. De dag ervoor hadden ze echter een heftige ruzie over een creditcard. Bovendien was de man er achter gekomen, vertelde hij, dat Dollie een relatie had met andere mannen. Hij is die dag enorm boos geworden en vernielde een laptop en een tv.