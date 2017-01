Tweeduizend nieuwe banen dankzij recordinvestering buitenlandse bedrijven in Brabant

EINDHOVEN - Buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar voor 620 miljoen euro in Brabant geïnvesteerd. Dat is een recordbedrag. Die investeringen leverden ruim tweeduizend nieuwe banen op.

Het jaar daarvoor bedroeg de investering nog 118 miljoen euro. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) denkt niet dat het enorme bedrag van 2016 snel zal worden geëvenaard.



De BOM begeleidt de vestiging van buitenlandse bedrijven in Brabant. Vorig jaar waren er vier grote bedrijven die allemaal tegelijk in Brabant investeerden. Mitsubishi Materials Corporation in Moerdijk, Can Pack in Helmond, Danone in Cuijk en XPO Logistics in Tilburg.



Van alle investeringen door buitenlandse bedrijven in Nederland kwam veertig procent in Brabant terecht. Twintig procent van alle nieuwe banen in Nederland ontstonden daardoor in onze provincie.



In totaal heeft de BOM vorig jaar 29 buitenlandse bedrijven begeleid bij hun vestiging of uitbreiding in Brabant. Deze ondernemingen waren samen goed voor 2151 arbeidsplaatsen, bijna 400 meer dan in 2015.



Unieke ligging

De grote buitenlandse bedrijven kozen vooral voor Brabant vanwege de unieke ligging tussen de grote invoerhavens Rotterdam, Antwerpen en Hamburg en met ruim 170 miljoen consumenten binnen een straal van 500 kilometer



Eelko Brinkhoff, bij de BOM verantwoordelijk voor buitenlandse investeringen: "We zijn erg trots op dit mooie resultaat voor Brabant, al is het wel een uitschieter waarvan ik verwacht dat deze niet snel geëvenaard zal worden. Na jaren van inspanningen viel in 2016 bij vier zeer grote projecten het besluit om te investeren. Daardoor ontstaat een wat vertekend beeld, want het is niet alles goud wat blinkt. Gezien de politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit, de nieuwe Amerikaanse regering en de fiscaliteit in Nederland en Europa, liggen er uitdagingen voor de toekomst."