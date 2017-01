Welke namen krijgen de twee girafjes in Safaripark Beekse Bergen?

HILVARENBEEK - Twee prachtige, gezonde babygiraffes mocht Safaripark Beekse Bergen vorige week verwelkomen. De kalfjes moeten natuurlijk wel nog geschikte namen krijgen. Daar vroeg het park jullie hulp bij en jullie gaven daar massaal gehoor aan!

Omroep Brabant-lezers reageerden fanatiek via social media. Alleen al op Facebook kregen we meer dan 500 suggesties. De dierenverzorgers van het park kiezen binnenkort twee namen die door een van jullie is ingestuurd. Beekse Bergen heeft maar één voorwaarde: de namen moeten Afrikaans zijn. Hieronder vind je alle namen die nu nog kans maken.





Arziki en Ashia

Adia en Aizza

Jamelia en Amina

Daisy en Diara

Aba en Abena

Azizi en Shani

Zanta en Zaila

Adamma en Desta

Senay en Seray

Wazi en Kidepi

Zumba en Kulana

Nayo en Azizi

Adamma en Adia

Onze lezers hebben er goed over nagedacht en kozen voor namen met prachtige betekenissen zoals Marijke die koos voor de namen Adia (geschenk) en Aizza (leven). Mariska bedacht Zanta en Zaila, allebei betekenen de namen ‘beeldschoon’ in het Afrikaans.Wendy stuurde twee namen in die iets met de maan te maken hebben: Senay (Jij bent als de maan) en Seray (Zo mooi als de maan). Leora hoopt dat de girafjes dezelfde namen krijgen als haar half Afrikaanse dochtertje: Jamelia en Amina, wat knap en trouw betekent.Welke namen hoop jij dat worden uitgekozen?