'Wie stront verkoopt, kan stront verwachten', Youtubers dumpten mest bij Mandemakers

WAALWIJK - De zestien kuub paardenmest die afgelopen vrijdag bij De Mandemakers Groep (DMG) in Waalwijk voor de deur werd gestort, blijkt een stunt van de Bucket Boys. “We wilden ze met hun eigen tactiek om de oren slaan”, vertelt Thijs Meeuwsen. Dus werd er stront geleverd, terwijl hier niet om gevraagd was. “Wie stront verkoopt, kan stront verwachten”, aldus de mannen achter het YouTubekanaal.

Want dat is volgens de Bucket Boys precies wat DMG, waar keukenwinkels als Brugman, Keuken Concurrent en Keuken Kampioen onder vallen, doet. “Ze laten je ergens geniepig voor tekenen, terwijl je daar niet om gevraagd hebt”, vindt Thijs. Ze zagen op internet veel klachten voorbijkomen van mensen over de 30 procent annuleringsregeling van DMG. “Die houdt in dat je toch 30 procent van de aankoopwaarde moest betalen. Zelfs al annuleerde je nog ver voor de order bij de fabriek was."



"Dat is echt te veel", zegt Thijs. “Bovendien was het soms ook echt heel nep. Dan dachten mensen dat ze voor iets anders tekenden en dan bleken ze ineens aan die 30 procent vast te zitten”. Dus trokken ze ten strijde richting Waalwijk.



De Bucket Boys gingen bij DMG naar binnen en lieten de receptioniste tekenen voor een pakketje. “En zij las natuurlijk de kleine lettertjes niet. Want vervolgens belden we dat we 55 kuub mest kwamen bezorgen. Maar daar zaten ze niet op te wachten, natuurlijk”, lacht Thijs.Dus wisten ze het goed gemaakt: de bestelling kon geannuleerd worden. Tegen de, je raadt het al, 30 procent annuleringsregeling. Uiteindelijk werd vrijdagmidsdag 16 kuub voor de deur van DMG gestort.De Mandemakers Groep zegt dat ze mensen hun geld terug geven als zij hebben hebben ingetekend op een actie, maar deze vervolgens hebben geannuleerd. "Mensen die bijvoorbeeld uit emotie hebben ingetekend moeten gewoon kunnen annuleren. Dat geldt ook voor oude klanten", zegt Robert Coppens van DMG.Als de keuken of badkamer eenmaal is gekocht dan blijft wel die annuleringsregeling gelden. "De keuken is dan helemaal ingemeten, het keukenblad op maat gemaakt. Dan kunnen we zo'n keuken niet terugnemen dus moet de klant wel die 30 procent betalen", zegt hij.Telefonisch contact is er tussen DMG en de Bucket Boys nog niet geweest. "Zij nodigden ons uit om een pilsje te drinken. Ze zijn zeker welkom met klanten die inderdaad recht hebben op hun geld", zegt Coppens. Volgens de Bucket Boys zijn dat er zo veel dat die niet in het kantoor van Mandemakers passen. Het is dus afwachten of twee partijen elkaar inderdaad gaan ontmoeten.