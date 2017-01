Last van een kater? Neem een carnavalsbonbon (smaak: spek met eieren)

EINDHOVEN - Carnaval komt steeds dichterbij, en elke fanatieke feestvierder weet dat een goed anti-katerontbijtje dan niet kan ontbreken. Daarom bedacht een chocolatier uit Limburg speciaal voor carnaval een bonbonvariant op een typisch carnavalsontbijt, en daar zit echt gerookte spek in.

Amin Punjwani van ZININ ijs & chocolade in Eindhoven legt uit dat hun leverancier Visser Chocolade altijd zulke bijzondere creaties bedenkt. Voor carnaval moest er dus ook een speciale bonbon komen.



Maar een bonbon met spek, is dat nou lekker? "Het is een gedurfde combinatie”, vertelt Punjwani. “De vorm van de bonbon doet denken aan een ei en in de pralinevulling zit echte gerookte spek.”



Proeven?

Benieuwd hoe een spek-met-eierenbonbon smaakt? Proeven kan vanaf donderdag op meerdere plekken in Brabant, bijvoorbeeld bij ZININ in winkelcentrum Woensel in Eindhoven en in Deurne bij Visser Chocolade.