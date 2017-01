Wodka-drinker deelt klappen uit, slachtoffer vlucht toilet in

TILBURG - Een 35-jarige Pool is zondagnacht in een huis in de wijk Groeseind in Tilburg opgepakt, omdat hij na een flinke slok wodka een medebewoner zou hebben mishandeld.

De verdachte had een riem rond zijn vuist gewikkeld en sloeg het slachtoffer tegen zijn neus en linkeroog. Hij dreigde de 38-jarige Pool te vermoorden. Het slachtoffer sloot zich uit angst op in het toilet.



Plafond

Toen de rust was teruggekeerd ging hij naar zolder. Daar kwam de agressieve huisgenoot opnieuw naar hem toe en probeerde hem opnieuw te slaan. De dader miste het slachtoffer en sloeg daardoor een gat in het plafond.



Het slachtoffer liep een rood en gezwollen gezicht op. Hij heeft aangifte gedaan.