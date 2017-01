Crystal Palace zevende Engelse club voor Patrick van Aanholt

LONDEN - Patrick van Aanholt heeft maandag een contract getekend bij Crystal Palace. De linksback maakt de overstap van Sunderland naar de club uit Londen. Van Aanholt tekende een contract tot de zomer van 2021.

De verdediger uit Den Bosch speelde 2,5 seizoen voor Sunderland, vorig jaar werkte hij daar onder trainer Sam Allardyce. De voormalig bondscoach is nu trainer bij Crystal Palace. "Ik heb meerdere keren met de manager gesproken en hij was erg geïnteresseerd in mij. Daardoor was het een makkelijke keuze", zegt Van Aanholt op het digitale thuis van Crystal Palace.



Allardyce is ook blij met de komst van de voormalig jeugdspeler van PSV. "We hebben samen succes gehad bij Sunderland, waar hij van onschatbare waarde was bij de strijd tegen degradatie. Hij geeft ons team snelheid en energie, is defensief sterk en heeft de kwaliteiten om te scoren en assists te geven."Van Aanholt speelde 95 wedstrijden voor Sunderland, daarin scoorde hij 9 keer. Eerder was hij in Engeland actief voor Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City en Wigan Athletic. Op huurbasis was Van Aanholt in Nederland actief voor Vitesse.Volgens Engelse media ontvangt Sunderland 14 miljoen pond voor de 26-jarige Van Aanholt, bijna 16,5 miljoen euro.