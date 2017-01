Eindhovense burgemeester was niet bevoegd 'haatimams' te weigeren

EINDHOVEN - Toenmalig burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven had in 2015 zeven imams niet mogen weigeren op een conferentie in de stad omdat hij daartoe niet bevoegd was. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag in hoger beroep bepaald. De rechtbank gaat niet in op de argumentatie van Eindhoven om de imams te weigeren. Namelijk dat ze haat zouden hebben gezaaid, anti-homoseuksueel zouden zijn en terreur zouden verheerlijken.

Van Gijzel kreeg eerder wel gelijk van de rechtbank. De Stichting Waqf, die de conferentie organiseerde ging daartegen in beroep.



Uitspraak is belangrijk precedent

Advocaat Umit Arslan van de Stichting Waqf noemt de uitspraak van de rechter een belangrijk precedent. "Het betekent dat preventief weigeren van imams op grond van de Gemeentewet niet mag. Ik denk dat in de toekomst vaak naar deze uitspraak zal worden verwezen als burgemeesters imams willen weigeren".



Van Gijzel verbood de komst van de imams naar de Al Fourqaanmoskee omdat één van de sprekers zou hebben deelgenomen aan de strijd in Syrië. Het bewijs zou een foto zijn waar de spreker met een geweer van het type Kalashnikov te zien is. De zeven predikers zijn volgens de gemeente ook antisemitisch, antihomoseksueel, haatzaaiend en ze verheerlijken terreur'.



De vrees baseerde de burgemeester onder meer op informatie die hij had over de ingetrokken visa van de gastsprekers. In elk geval stonden 5 van de gastsprekers gesignaleerd in het Schengen Informatie Systeem (SIS) vanwege bedreiging van de openbare orde.



Grondwet gaat boven Gemeentewet

Volgens de rechtbank mocht de conferentie plaatsvinden op basis van de Grondwet. Van Gijzel weigerde op grond van de Gemeentewet de imams. Daartoe is een burgemeester niet bevoegd, aldus de rechtbank. "De burgemeester heeft daarmee op ontoelaatbare wijze inbreuk gemaakt op dat recht door te verhinderen dat de gastsprekers konden spreken op de conferentie. Dat betekent dat de burgemeester de komst van de gastsprekers niet mocht verbieden", aldus staat in het vonnis.



Omdat alleen al om deze juridische reden Van Gijzel zijn boekje te buiten ging, doet de rechtbank geen uitspraak over de argumenten als zou er sprake zijn van zogenoemde haatimams.



Schadevergoeding

Arslan weet niet of de Stichting Waqf stappen tegen de gemeente Eindhoven gaat ondernemen. "De conferentie was door het wegvallen van enkele belangrijke sprekers niet wat het bestuur er van verwachtte. Ik sluit niet uit dat er een schadevergoeding zal worden gevraagd", aldus advocaat Aslan.