3,5 jaar cel voor man die huisbaas martelde en verkrachtte

EINDHOVEN - Een 33-jarige man uit Costa Rica moet 42 maanden de cel in omdat hij in oktober vorig jaar zijn Eindhovense huisbaas bedreigde, zwaar mishandelde en verkrachtte. De Eindhovenaar had de man uit Costa Rica onderdak aangeboden omdat hij dakloos was.

Dat kwam de huisbaas uiteindelijk duur te staan. De dakloze man mocht een kamer huren bij de Eindhovenaar. Tijdens een avondje blowen vertelde de huisbaas een persoonlijk geheim aan zijn verhuurder. Vanaf dat moment werd hij daarmee gechanteerd.



Zo mocht hij niet praten, slapen en moest hij van de afperser rechtop staan. Ook kreeg hij klappen en werden zijn vingertoppen met een aansteker verbrand. Later werd hij enkele keren verkracht door de Costa Ricaan.



Uitspraak

De rechter benadrukte tijdens de uitspraak hoe de gastvrijheid van het slachtoffer werd misbruikt. Het feit dat dit allemaal in het huis van de Eindhovenaar plaatsvond, woog ook zwaar mee.