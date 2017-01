Ontvoerde pup Bikkel weer terug bij zijn moeder: 'Magerder, maar hij maakt het goed'

Old English bulldog Bikkel is sinds gisteren weer terug bij zijn moeder

BAARLE-NASSAU - Hondje Bikkel wordt alleen nog maar geknuffeld op zorgboerderij De Mekkerbek. Iedereen aait en kroelt met de kleine pup. Begeleidster Danique: "We zijn zó blij dat hij weer terug is." Bikkel is een van de vier pups die vorige week van de zorgboerderij werden gestolen. De politie bracht hem zondag terug. Inmiddels is ook een tweede hondje teruggevonden.

Bikkel is teruggevonden bij een jonge vrouw in Breda. Zij is aangehouden voor heling.



"Stelen van pups over de rug van deze kinderen dat doe je toch niet? Onze cliënten hebben er echt heel veel last van gehad. Er was veel verdriet en onrust in de groep. Zij hebben deze pups verzorgd vanaf de geboorte. Toen dat wegviel was dat echt heel moeilijk," zegt begeleidster Danique.



Drie pups nog spoorloos

Bikkel werd gevonden via Marktplaats. Van twee pups ontbreekt nog ieder spoor. Begeleidster Isabelle: "We hopen dat zij ook nog terugkomen. Het zou zo ontzettend fijn zijn voor onze cliënten en voor moeder Boedha. Ook zij mist haar pups."





Moeder Boedha houdt de kleine ook goed in de gaten. Ze speelt veel met hem en laat hem veel bij haar drinken. Volgens Danique is Bikkel wel wat magerder maar doet hij het verder goed. "Hij drinkt, slaapt en speelt met zijn broertje."De vier Old English Bulldog-pups werden donderdagochtend meegenomen uit de garage van zorgboerderij De Mekkerbek. De dieven lieten een zwarte pup achter. Waarschijnlijk omdat deze minder geld opbrengt.Danique en Isabelle roepen mensen op om uit te kijken naar Bikkels broertjes en zusjes. Voor de gouden tip looft de zorgboerderij een beloning van 1500 euro uit. Veel mensen trekken zich het verhaal aan. Een tweede hondje werd maandagmiddag teruggevonden door de politie