Aydin C. staat uit protest niet op voor rechter

AMSTERDAM - Aydin C weigerde tot nu toe om op te staan bij binnenkomst van de rechters, terwijl dat wel gebruikelijk is. "Wilt u daarmee misschien een statement maken?", zei de rechter maandag in de beveiligde rechtbank van Amsterdam. "Ik doe dit uit protest", antwoordde C.

De Tilburger die terecht staat voor onder meer het afpersen van 39 jonge minderjarige meisjes en volwassen mannen, vindt dat de rechtbank in april slecht heeft gehandeld. "Wat er toen gebeurde, vond ik echt niet kunnen. Dus daarom dit protest." De rechter probeerde nog een extra toelichting los te krijgen, maar C. weigerde het beter uit te leggen. "Ik ga hierover nu niet in discussie. Misschien zeg ik er iets over tijdens het laatste woord."



Mogelijk doelt C. op het feit dat de rechter destijds zijn net nieuwe advocaat geen extra tijd wilde geven om het gigantische dossier van justitie te bestuderen. Uiteindelijk trok de advocaat Robert Malewicz zich toen terug. Omdat de rechtbank niet op tijd een nieuwe advocaat kreeg gevonden, werd de rechtzaak uitgesteld tot nu. Daardoor was er wel extra tijd en besloot Malewicz de verdediging weer op zich te nemen.



Opnieuw schokkende verhalen van slachtoffers

Tijdens de derde zittingsdag in de zaak, besprak de rechter opnieuw de schokkende verhalen van slachtoffers die Aydin C. afperste en tot webcamsex dwong. Hij dreigde video's en foto's naar vrienden en familie van de slachtoffers te sturen als ze niet meer shows gaven voor de webcam.



Een meisje smeekte hem de video niet naar haar vrienden te sturen. "If you do that, I will kill myself", zei het meisje. Sommige meisjes gaven aan nog maar dertien jaar te zijn, maar dat maakte de verdachte niet uit.



Slachtoffers voelden zich gegijzeld

De slachtoffers hebben volgens hun advocaat erg geleden. "Ze voelden zich hulpeloos en machteloos en bang. Want waar en wanneer duiken de foto's op? Ook voelen ze zich gegijzeld. De verdachte dook namelijk soms pas na maanden of een jaar ineens weer op.



Schadevergoeding

De advocaten van de slachtoffers willen forse schadevergoedingen voor hun cliënten. Voor de ergste gevallen eisen ze 10.000 euro.



