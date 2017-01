Ook tweede gestolen pup van zorgboerderij gevonden in Breda

BREDA - De politie heeft maandagmiddag na een tip nog een tweede Old English Bulldog-puppy van zorgboerderij De Mekkerbek uit Baarle-Nassau teruggevonden. Ook deze pup werd gevonden in de Bredase wijk Tuinzigt. Zondag werd al één van de vier gestolen hondjes in diezelfde wijk aangetroffen. Twee mensen zijn maandagmiddag aangehouden.

Puppy Bikkel vond de politie via Marktplaats bij een jonge vrouw in Breda. Zij is aangehouden wegens heling. Het hondje is inmiddels weer terug bij De Mekkerbek en daar zijn ze maar wat blij met de terugkomst van Bikkel.



Vorige week werden vier chocokleurige puppy's gestolen van zorgboerderij de Mekkerbek in Baarle-Nassau. De chocokleurige bulldog kan bij verkoop 2000 tot 3000 euro opleveren. "Ze hebben de twee donkere pups bewust in het verblijf laten zitten, omdat die minder opleveren", zei Rachel van Beek van de zorgboerderij eerder."We hebben deze pup ook weer na een tip gevonden. Dat betekent niet dat we er al zijn. Dus als mensen weten waar die andere twee hondjes zijn, dan horen we dat graag. Mensen kunnen zich ook altijd anoniem bij ons melden", zegt een woordvoerder van de politie.