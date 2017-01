Banen terug naar Tilburg, staatssecretaris Klijnsma komt op bezoek

TILBURG - Banen die eerst richting Polen verdwenen, komen terug naar Brabant. Bij een elektronicafabrikant in Tilburg zijn inmiddels weer dertien mensen aan de slag. Staatssecretaris Klijnsma kwam daarom vandaag op bezoek.

Bij Smartwares in Tilburg is er al voor dertien mensen werk, dat eerst in Polen werd gedaan. Het bedrijf verkoopt huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, föhns en waterkokers. Soms worden producten teruggestuurd, omdat ze defect zijn of een winkel wil dat er bepaalde stickers opgeplakt worden. "Dat lieten wij eerst vanwege de lage lonen in Polen doen", zegt Wout Jan Wessels Boer, CEO van Smartwares Group.



Bijkomende voordelen

Iedere week ging er een vrachtwagen naar Polen, zodat daar teruggestuurde producten bijvoorbeeld een nieuwe doos kregen. Dat was een heel gedoe. "We halen de werkzaamheden nu terug, omdat het goedkoper blijkt te zijn om het gewoon in Nederland te doen. Daarnaast heeft het bijkomende voordelen", aldus Wessels Boer.



De lijntjes zijn korter geworden en retouren kunnen sneller worden behandeld. Het voordeel voor het bedrijf werd duidelijk door een programma van de Universiteit van Tilburg. Daarmee kunnen bedrijven berekenen wat het terughalen van banen voor hen kan betekenen.



Ook andere bedrijven

Staatssecretaris Klijnsma zei tijdens haar bezoek dat ze hoopt dat ook andere bedrijven hiermee aan de slag gaan en dat ze proberen om banen terug naar Nederland te halen. "Wij hebben hier ook mensen die heel graag willen werken, die misschien niet heel hard kunnen werken, maar met de juiste hulp lukt het prima", zegt Klijnsma.



De gemeente Tilburg is blij met de nieuwe banen en hoopt dat ook andere bedrijven aan het rekenen slaan.