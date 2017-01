Liberation Route speelt nog grotere rol bij herdenking 75 jaar bevrijding in 2020

EINDHOVEN - De Liberation Route krijgt in 2020 een nog prominentere rol. In de aanloop naar de 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog komt er een grote Europese publiekscampagne. Er komt ook een langeafstandswandelroute van Parijs naar Berlijn.

De Liberation Route is de route die geallieerden aflegden. Die tocht begon in 1944 in Normandië in Frankrijk, ging dwars door België, Brabant en Gelderland naar Berlijn. De route liep in Nederland grofweg van Eindhoven naar Arnhem.



In 2015, toen het zeventig jaar geleden was dat Nederland officieel werd bevrijd (delen van Brabant werden al in 1944 bevrijd) was de Liberation Route een belangrijk onderdeel van de herdenking van de operatie Market Garden.



Het initiatief wordt ook door omringende landen ondersteund. Engeland, Frankrijk, België, Polen en Duitsland deden mee.



De waarheid bestaat niet

Het initiatief om op allerlei plaatsen langs de route duidelijk te maken wat de gevolgen van de oorlog en de opmars van de geallieerden waren wordt internationaal gewaardeerd, zo bleek tijdens een internationale conferentie in Brussel.



De Duitser Sönke Neitzel, Professor Oorlogsstudies aan de Universiteit van Potsdam zei onder meer: "Dé waarheid bestaat niet als het gaat om geschiedenis. Daarom is het van groot belang te proberen verschillende perspectieven bij elkaar te brengen. Dat is wat Liberation Route Europe doet als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Het zorgt voor een overlap van alle verhalen. En alleen dát al is een groot compliment waard."



Liberation Route Europe gaat in aanloop naar 75 jaar bevrijding en het eind van de Tweede Wereldoorlog (in 2019 en 2020) een prominente rol spelen. Zo wordt een internationale publiekscampagne opgezet en werkt de organisatie aan een internationale langeafstandswandelroute van Londen naar Berlijn. Deze moet in 2019 klaar zijn