'Duitse beverratten in eigen land bestrijden zodat ze onze dijken niet ondermijnen'

EINDHOVEN - Nederlandse en Duitse waterschappen praten er over om beverratten in Duitsland te bestrijden. Dat moet voorkomen dat ze naar Oost-Brabant gaan en daar de dijken ondermijnen. Beverratten worden in Oost-Brabant als bijvangst aangetroffen in de vallen die worden uitgezet voor muskusratten.

In Brabant zijn vorig jaar 3253 muskusratten gevangen. De ratten worden gevangen omdat de dwars door dijken graven en die daarmee ondermijnen. In 2015 werden er 3496 muskusratten gevangen.



De rattenvangers grepen vorig jaar in Oost-Brabant 36 beverratten. Dat waren er in het jaar daarvoor nog maar 9. Als bijvangst werden in beide jaren ook nog eens ruim vijfhonderd bruine ratten en woelratten gevangen.



LEES OOK: Muskusrat krijgt grotendeels vrij spel in Dinteloord en omgeving, dankzij wetenschappelijke proef



De bestrijding van beverratten gebeurt door de waterschappen aan de grens met Duitsland en Noord-Brabant. De toename van het aantal beverratten in Oost-Brabant heeft te maken met de instroom vanuit Duitsland. Ze komen niet verder dan Oost-Brabant.



Er zijn in Europa nog geen afspraken over de vraag of de beverrat als een exoot moet worden gezien die eigenlijk voor de grens al tegengehouden zou moeten worden. Vooruitlopend daarop willen de Nederlandse waterschappen al afspraken maken met de Duitse provincies (Bundesländer) over de bestrijding van de beverrat.