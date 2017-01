Sara Mir uit Den Bosch mag door Trump's inreisverbod niet naar VS

DEN BOSCH - Tijdens haar studententijd in Tilburg hielp Sara Mir nog buitenlandse studenten bij het regelen van hun visum. Nu komt ze ironisch genoeg zelf door haar Iraanse achtergrond de VS niet in voor een studiereis naar New York die ze nota bene zelf heeft georganiseerd. De invloed Donald Trump's omstreden reisverbod voor mensen uit zeven islamitische landen naar de VS reikt dus ook tot Brabant.

Ze is in Den Bosch geboren, van een Nederlandse moeder en een Iraanse vader, die al 31 jaar in Nederland woont. Om haar familie in Iran te kunnen bezoeken, heeft ze ook een Iraans paspoort. Daardoor is ze nu tussen schip en wal geraakt en mag ze de VS niet in. “Ik ga morgenvroeg toch naar de consulaat in Amsterdam, omdat ik erachter wil komen wat de echte reden is dat ik niet mag reizen,” vertelt Sara.



“Ik heb 160 euro voor een visum betaald, dus ik hoop dat er iets uitkomt,” vertelt de studente vanuit de trein naar Amsterdam. “Ik hoop in ieder geval dat mensen hierover lezen en erover nadenken als ze in maart naar de stembus gaan.”



Door alle commotie vraagt ze zich af of ze überhaupt nog het land in wil, laat staan mag. Ondanks alles blijft ze dankzij ondersteunende berichten vanuit haar omgeving en social media positief. “Ik heb nog geen een vervelende reactie gehoord, en dat ondersteunt me echt.”