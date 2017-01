Politie zoekt dildodieven, wie herkent ze? [VIDEO]

DEN BOSCH - De politie is op zoek naar twee dildodieven. Het stel sloeg vorig jaar november en december toe bij verschillende seksshops in Den Bosch. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden maandagavond bewakingsbeelden getoond van het tweetal.

Op de beelden zijn een man met een pet en blonde vrouw te zien als ze een van de winkels binnenkomen. Een medewerkster betrapte het stelende duo op heterdaad, maar kon niet voorkomen dat de twee met dildo’s en andere erotische artikelen de zaak uitliepen zonder te betalen.



Afleidingsmanoeuvre

Volgens de politie leidde de vrouw het winkelpersoneel af en sloeg de man toe. De blondine paste kleren, terwijl de man zijn jas volstopte met erotische artikelen.



Mensen die het tweetal herkennen, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via 0800 6070.