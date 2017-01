Remmen van auto weigeren dienst, botsing niet meer te voorkomen in Helmond

HELMOND - Omdat de remmen van een auto dienst weigerden, botsten twee auto’s met elkaar op de Stiphoutse Dreef in Helmond. Een van de automobilisten raakte gewond.

Het ongeval gebeurde rond vijf uur. Toen een automobilist op de Ruwe Putten wilde afremmen voor het kruispunt met de Stiphoutse Dreef, kwam hij tot de ontdekking dat de remmen niet meer werkten.



De auto schoot de kruising op en kwam daar in botsing met de andere wagen. De bestuurder van de auto met de kapotte remmen raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Vies wegdek

Twee andere betrokkenen kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. De brandweer was na het ongeluk nog enige tijd bezig met het schoonmaken van het wegdek.