Eerste carnaval voor nieuwe bisschop Gerard de Korte, maar hij gaat niet hossend door de straten

DEN BOSCH - Op de vraag of hij weleens een polonaise heeft gelopen moet hij hard lachen. "Die zal ik best eens een keer gelopen hebben, maar ik heb er geen goede herinneringen aan."

Bijna negen maanden geleden werd Gerard de Korte geïnstalleerd als nieuwe bisschop van het bisdom Den Bosch. Bij die installatie kreeg hij (ongevraagd) ook het Oeteldonks carnaval cadeau. Voor De Korte, die geboren is in Vianen, wordt het komende carnaval een totaal nieuwe ervaring. "Als ze maar niet verwachten dat de bisschop al hossend en feestvierend door de stad trekt."



Ingefluisterd

Wie op de Bossche bisschoppelijke zetel zit, kan simpelweg niet om het carnaval heen, ook niet de bisschoppen van boven de grote rivieren. "Ik kom dus van Vianen, ik heb lange tijd in Utrecht, Zwolle en Groningen gewerkt en ik ga het nu ter plekke dus beleven."



Vanuit het Bossche is de bisschop al aardig ingefluisterd wat hij allemaal kan verwachten. "Met name dat het heel druk word in de stad en ook op de Parade, dus ik ga daar zeker van meegenieten. Maar ik zal ook een gepaste afstand bewaren."



Amadeiro naar de bisschop

De bisschop zal wel Prins Amadeiro en zijn gevolg ontvangen in zijn bisschoppelijk paleis. "Ze komen mij bezoeken en ik zal ze met alle egards ontvangen."



De carnavalsmis laat De Korte wel aan zich voorbij gaan. Niet omdat hij niet wil, maar omdat de plebaan van de Sint-Jan Geertjan van Rossum die al jaren voortreffelijk voorgaat. "En op die dag ben ik elders al aan het werk in een dienst", aldus een glimlachende bisschop.





'Niet al te zat worden'

Tot slot heeft bisschop De Korte wel een advies voor al zijn feestvierende stad en provinciegenoten. " Vier feest, maar doe het op een zodanige manier dat andere mensen geen last van je hebben. Word niet zo zat dat je tot last bent van een ander."