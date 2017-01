'Toen lag ik daar in mijn eigen bloed', gewelddadige woningovervallers maken weinig buit [VIDEO]

LOOSBROEK - "Echt bang was ik niet." Een man uit Loosbroek heeft zich hevig verweerd toen hij en zijn vrouw in hun woning werden overvallen. Hij ging een van de overvallers te lijf met een zwaar beeldje. Dit vertelt hij maandagavond in Bureau Brabant.

De woningoverval was op 4 december vorig jaar aan de Voorstraat. De man zat samen met zijn vrouw een film te kijken en hoorde hun waakhond blaffen. De bewoonster ging naar buiten, maar zag in eerste instantie niks. Toen ze de poort opende stond ze opeens oog in oog met twee overvallers. Ze duwden haar terug het huis in.



'Ik schiet'

De man sprong van de bank toen hij ze binnen zag komen. Hij hoorde een overvaller zeggen: "Als hij beweegt, schiet ik ‘m tussen de kop." "Maar echt bang was ik toen niet", zegt het slachtoffer in de uitzending. Hij probeerde zijn vrouw en zichzelf te beschermen en ging achter een overvaller aan.



De andere dader sloeg de man uiteindelijk in elkaar. Hij kreeg tape over zijn mond geplakt. "Toen lag ik daar in mijn eigen bloed. Ik dacht: als ik me nou stil houd dan zullen ze me misschien met rust laten." Het slachtoffer kreeg gelijk. De daders gingen ervandoor.



Veel geld

De overvallers dachten dat er veel geld te halen viel in de woning. Het echtpaar heeft een hondenfokkerij en verkoopt ook stieren. Dit wisten de daders, want ze zeiden: "Jij bent toch handelaar?" Ook hadden ze het er onderling over dat de man altijd naar boven liep om geld te halen.



Het tweetal kwam bedrogen uit. De bewoners hebben nooit veel contant geld in huis. Wel hebben de overvallers uiteindelijk wat geld en sieraden meegenomen. Het gaat om een zegelring met de initialen P.H. en een gouden schakelarmbandje.



Ernstig mishandeld

Het slachtoffer was er na de mishandeling ernstig aan toe, zoals ook te zien is op foto’s. Zijn ogen waren helemaal dichtgeslagen. Aan de linkerkant is er ook een schotje waar het oog op rust gebroken. De man is hieraan geopereerd, maar het is de vraag of dit volledig zal herstellen.



De politie is op zoek naar de daders. Ze spraken met een Brabants accent en waren tussen de 25 en 35 jaar oud. De een is ongeveer 1,70 meter en de ander rond de 1,80. De wat grotere overvaller raakte waarschijnlijk ook gewond bij de overval. Hij werd tegen zijn hoofd geslagen met het beeldje.