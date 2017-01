Groen licht: 87 miljoen voor renovatie stadskantoren in Tilburg

TILBURG - De gemeenteraad van Tilburg heeft maandagavond 87 miljoen uitgetrokken voor het renoveren van de twee stadskantoren. Het gaat om de 'zwarte doos' naast het Paleis-Raadhuis en het kantoor op het Koningsplein waar nu ook de bibliotheek nog gehuisvest is.

De verbouwing van het eerste standkantoor is nodig omdat het pand uit de jaren zestig helemaal 'op' is. Het gebouw wordt helemaal gestript en er een komt een veel transparanter gebouw voor terug. Op de begane grond van het gebouw komen winkels.



Meer ruimte voor ambtenaren

In het tweede stadskantoor zit nu nog de bibliotheek, maar die verhuist naar een gebouw in de Spoorzone. Hierdoor komt er meer ruimte voor de ambtenaren. Door beide gebouwen grondig aan te pakken, kunnen na de verbouwing drie andere stadskantoren worden afgestoten.



De verbouwing van het eerste stadskantoor begint in mei van dit jaar. In 2020 moeten beide gebouwen klaar zijn. Omdat de verbouwing heel ingrijpend is, worden de ambtenaren van de gemeente tijdelijk ondergebracht in het voormalige kantoor van zorgverzekeraar VGZ. De gemeenteraad gaat vergaderen in een gebouw daar in de buurt.



Eind aan traject

Met het besluit komt een eind aan een langdurig traject. Eerdere plannen om stadskantoor 1 op te knappen stuitten op veel verzet. Het nieuwe gebouw was te groot, ging ten koste van bomen en deed architectonisch afbreuk aan het gebouw. Even leek het erop dat er een referendum zou komen in de stad, maar de plannen werden aangepast.



Oorspronkelijk zou het opknappen van de stadskantoren 74 miljoen kosten. Door de vertraging in het proces, het invoeren van flexibele werkplekken en het huren van tijdelijke huisvesting is het bedrag uiteindelijk 13 miljoen euro hoger uitgekomen. De renovatieplannen kregen maandag de steun van een ruime meerderheid van de raad.