Doods kanaal door Den Bosch moet waterpark worden, maar nog weinig concrete plannen

DEN BOSCH - De twaalf kilometer lange Zuid-Willemsvaart door Den Bosch moet een nieuw waterpark worden. Het gebied krijgt meerdere functies met ruimte voor recreatie. Maandagavond werd een eerste schets gepresenteerd aan de Bosschenaren.

Rondom de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch is er nu veel asfalt, bestrating en stukjes groen waar mensen niet overheen kunnen lopen. Het nieuwe waterpark moet een stadspark worden zo groot als achttien voetbalvelden tussen de A2 en de Maas.



'Is zo doods'

Het plan gaat verder dan het plaatsen van een aantal bomen en wat gras. ''Dit historisch litteken van Den Bosch verdient een herbestemming na het aanleggen van het Máximakanaal. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld wandelpaden, ruimte voor de pleziervaart en horecagelegenheden'', vertelt landschapsarchitect Peter Lubbers.



Bewoners mochten maandagavond meedenken over de verschillende mogelijkheden rondom het kanaal. De Bosschenaren zitten vol met ideeën voor het aanpakken van de Zuid-Willemsvaart. ''Ik ben in principe voor het aanpakken van het kanaal. Nadat de grote schepen er niet meer door mochten, is het zo doods geworden'', vertelt een van hen.



Een andere bewoner: ''Laten we hopen dat we straks met onze roeiboot of met een bootje door de sluis kunnen. Dat zou mooi zijn voor de pleziervaart.''



'Geen horeca voor mijn deur'

Een andere belangstellende heeft andere plannen met het water: ''Laten we er unieke drijvende huizen van een aantal architecten op zetten. Dan kan een fantastische aantrekkingskracht zijn voor Den Bosch.''



Toch zijn niet alle Bosschenaren even positief. ''We horen vanavond zo weinig concrete plannen. Ik heb eigenlijk weinig nieuws gehoord.'' Een man die aan de Zuid-Willemsvaart woont heeft ook zorgen: ''Ik zit niet te wachten op horeca voor mijn voordeur. Af en toe een evenement prima. Als ik horeca voor mijn deur had gewild, was ik wel op de Markt gaan wonen.''



Start na de zomer

Voor de zomer moet er een knoop doorgehakt zijn over de plannen voor het nieuwe waterpark. De komende tijd kunnen Bosschenaren nog meedenken over de plannen voor het park. Na de zomer moet er een begin gemaakt worden met de metamorfose.