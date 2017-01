Brabantse moskeeën blijven voor iedereen open na aanslag in Canada: ‘We zijn wel waakzaam’

TILBURG - Het Samenwerkingsverband Moskeebesturen Brabant en Zeeland (SMBZ) blijft waakzaam na de aanslag op een moskee in het Canadese Quebec. De moskeeën die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten, blijven wel gewoon open voor iedereen.

Het gaat in het midden en westen van Brabant om moskeeën in Tilburg (El Feth), Breda (Rahman), Zundert (Assalaam), Etten-Leur (At-Taqwa), Roosendaal (IVR), Bergen op Zoom (El Feth) en Oosterhout (Almohzinin).



Enkele grote moskeeën in Nederland troffen maatregelen na de aanslag in Quebec, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Bij de grote moskeeën staat nu beveiliging voor de deur en zijn camera’s opgehangen.



Nauw contact

Het SMBZ respecteert die genomen maatregelen. “Maar wij zien momenteel geen directe aanleiding tot extra veiligheidsmaatregelen boven de bestaande maatregelen. We houden nauw contact met moskeebesturen, veiligheidspartners en de gemeenten”, staat in een verklaring van het SMBZ.