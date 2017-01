‘Filmster’ Kostas Lamprou geniet van eigen docu in uitverkochte bioscoopzaal

TILBURG - Hoewel hij niet de langste keeper van de eredivisie is was Kostas Lamprou maandagavond de grote man in Tilburg. In het bijzijn van vrienden, teamgenoten en tweehonderd Willem II supporters ging de documentaire ‘Kostas wat kost’ in première.

Onder luid applaus kwam Lamprou maandagavond de Pathé bioscoop binnengelopen. De publiekslieveling van Willem II genoot zichtbaar van de aandacht en nam dan ook alle tijd voor zijn fans.



In de documentaire zegt hij daarover: “Ik denk altijd aan de tijd in Griekenland, dat ik al kleine jongen zelf handtekeningen wilde van profvoetballers, daaromvind ik het belangrijk om er voor de fans te zijn.Ook voor de maker van de documentaire, Onno Hansum uit Breda, was het een spannende avond. “Normaal gesproken houden we zo’n première in de perszaal van het stadion, dan zit er 30 man. Het was dus wel even spannend hoeveel animo er zou zijn.”Uiteindelijk kon Hansum opgelucht adem halen, omdat de zaal was uitverkocht. “Kostas is een type voor zo’n première. Hij is populair en geniet ook wel een beetje van de glitter en glamour, al zal die dat nooit toegeven!”In de documentaire is te zien hoe de keeper vanuit Griekenland naar Nederland kwam en uiteindelijk via Ajax en Feyenoord bij Willem II belande. Er wordt een beeld geschetst van een winnaar die met een gebroken duim en een bovenbeenblessure toch doorspeelde.Maar de documentaire laat ook een andere kant zien van de goalie. Na de play-off wedstrijd tegen NAC werd Lamprou zo kwaad op toenmalig trainer Jurgen Streppel dat andere spelers de twee uit elkaar moesten houden.De grootste bijrol is weggelegd voor Lamprou’s moeder, die zijn steun en toeverlaat is. Zij zat dan ook naast haar zoon naar de documentaire te kijken. “Als ik dan zie hoe zij zit te kijken, en weer emotioneel wordt, dan ben ik echt trots” aldus Kostas.