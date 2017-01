Brabantse fotograaf genomineerd voor Zilveren Camera met foto van noodweer: 'Een hele eer'

GELDROP - Twee mannen die in een bushokje in Geldrop schuilen voor het noodweer van 23 juni vorig jaar. Op straat, die meer weg heeft van een rivier, staat een auto die door kortsluiting in brand heeft gestaan. Fotograaf Rob Engelaar uit Geldrop legde het moment vast op de gevoelige plaat.

De treffende foto is genomineerd voor de Zilveren Camera, een journalistieke fotowedstrijd. Het plaatje van Engelaar is genomineerd in de categorie Nieuws Nationaal.



"Ik ben ongelofelijk trots en vereerd", vertelt Engelaar. "Ik zit pas relatief kort in dit vak. Dan kun je alleen maar dromen van een Zilveren Camera. Dat ik nu genomineerd ben, is al een overwinning."





Op 23 juni vorig jaar trok noodweer over het zuidoosten van Brabant. Flinke regenbuien en hagelstenen zorgden in amper een kwartier tijd voor honderden miljoenen euro's schade. Engelaar was tijdens het noodweer met zijn camera op pad in Geldrop, waar hij de genomineerde foto schoot."Je gaat bewust op zoek naar momenten die de impact weergeven. Toen ik deze foto schoot, wist ik dat het de situatie van dat moment goed in beeld bracht."Engelaar is sinds 2012 persfotograaf, met het zuidoosten van Brabant als werkgebied. Hij levert onder meer aan Omroep Brabant. De wedstrijd heeft negen categorieën met in totaal 48 genomineerden. Zestien fotografen maken uiteindelijk kans op de hoofdprijs. Daar is een geldprijs van vijfduizend euro aan verbonden.De Zilveren Camera wordt zaterdag 4 februari uitgereikt. "De nominatie an sich is een waardering van je foto en je werk. Alles wat ik eventueel nog meepak, is mooi meegenomen. Ik laat het zaterdag allemaal over me heen komen."