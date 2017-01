Oud-volleyballer Bas van de Goor 'op weg naar volledige genezing' van lymfeklierkanker

OSS - De chemokuren die oud-volleyballer Bas van de Goor moet ondergaan tegen lymfeklierkanker doen wat de artsen hadden verwacht en gehoopt. “Twee weken terug heb ik onderzoeken gehad om te kijken hoe het er na drie kuren voorstaat. De scan laat zien dat de opgezette klieren fors kleiner zijn geworden of al bijna zijn verdwenen”, vertelt Van de Goor op de website van zijn foundation.

De in Oss geboren oud-volleyballer, winnaar van olympisch goud op de Spelen van 1996, is nu halverwege de chemokuren en naar eigen zeggen op ‘weg naar volledige genezing’. ‘Beter nieuws van Bas’, staat er dan ook boven het bericht op de website.



Dit in tegenstelling tot ruim twee maanden geleden toen Van de Goor op dezelfde plek meldde dat er bij hem lymfeklierkanker was geconstateerd.



Vijfde van acht chemokuren

Van de Goor is gestart met de vijfde van acht chemokuren. Hij heeft nu nog twee maanden te gaan. “Het uitzicht is goed. Dat helpt de twee maanden door te komen”, schrijft hij.



In het bericht bedankt hij iedereen nogmaals voor alle steun die hij de afgelopen tijd heeft gekregen. “Dat heeft me goed gedaan”, zegt hij.