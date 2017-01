Overvallers 88-jarige man in Oss gingen 'volstrekt gewetenloos tekeer': acht jaar cel geëist

DEN BOSCH - De twee verdachten van een gewelddadige overval op een 88-jarige man in Oss zijn hierbij volgens justitie ‘volstrekt gewetenloos tekeergegaan’. De man werd afgelopen mei op klaarlichte dag in zijn huis aan de Heischeutstraat in Oss overvallen. Er werd een deken over zijn hoofd gegooid en hij werd aan zijn enkels en handen vastgebonden.

Ook dreigden de overvallers met een vuurwapen en gaven ze het slachtoffer, een volgens justitie ‘weerloze, oude man’, meerdere klappen tegen zijn hoofd. Tegen de verdachten, twee mannen van 31 en 29 jaar uit Venlo die in juli werden aangehouden, eiste justitie maandag acht jaar cel.



Justitie noemt de gepleegde feiten ‘buitengewoon ernstig, laf en laaghartig’. De overvallers gingen er uiteindelijk met 1300 euro en enkele sieraden van de overleden vrouw van het slachtoffer vandoor.



'Buitengewoon treurig'

“Buitengewoon treurig dat juist zo’n oude man het slachtoffer wordt van deze feiten”, zei de officier tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Den Bosch.



Op beelden van een camera in de straat waar de overval werd gepleegd zijn de twee vermoedelijke daders te zien. Een van de twee verdachten is op de beelden herkend door een Limburgse agent. Ook heeft de verdachte bekend dat hij een van de twee mannen is die op de beelden staat.



Onderzoek tablet

Uit onderzoek van gegevens op de tablet van de 31-jarige verdachte is volgens justitie gebleken dat de overval waarschijnlijk gepland is. Ruim twee weken voor de overval is op de tablet onder meer in Google Maps gezocht naar het adres van het slachtoffer.



Volgens justitie een directe link tussen de verdachte en de woningoverval. “Er is namelijk geen enkele redelijke alternatieve verklaring denkbaar voor het feit dat met deze tablet naar dit adres is gezocht”, aldus de officier.



De rechter doet over twee weken uitspraak.