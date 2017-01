De coffeeshop moet weer open in Roosendaal, vinden jongeren

ROOSENDAAL - Als het aan de lokale jongerenraad ligt keert er tenminste één coffeeshop terug in Roosendaal. In 2009 werden coffeeshops in Roosendaal (en Bergen op Zoom) gesloten om de overlast van drugstoeristen tegen te gaan, maar dat besluit is gedateerd en werkt averechts, vindt stichting Jong Roosendaal.

Volgens de jongerenraad, die jaren na het gemeentelijke besluit, in 2012, is opgericht, speelt het cannabisbeleid van Roosendaal straatdealers in de kaart. Om het verkopen van drugs op straat beter tegen te kunnen gaan, moet er minstens één coffeeshop in Roosendaal open, aldus de partij.



“De coffeeshops uit het verleden veroorzaakten overlast binnen het centrum”, stelt Jong Roosendaal. “Om dit in de toekomst bij een coffeeshop te voorkomen, zou het aan te raden zijn om de coffeeshop te plaatsen op een andere plek dan in de centrumring”, zo adviseert de Jongerenraad het college, dat nog niet op de jongerenraad heeft gereageerd.



'Driekwart jongeren in Roosendaal gebruikt drugs'

Jong Roosendaal claimt dat uit een 'serieuze enquête' blijkt dat 75 procent van de 150 ondervraagde jongeren (van 13 tot en met 27 jaar) uit Roosendaal drugs gebruikt, thuis en/of tijdens feestjes. Ook geeft driekwart van de ondervraagden aan de aanschaf van drugs in een coffeeshop te prefereren boven aanschaf op straat.