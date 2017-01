Paaspop haalt ook Waylon

SCHIJNDEL - Ook Waylon heeft in de ogen van de organisatoren van Paaspop de ‘P-factor’, de Paaspop-variant van de X-factor. Reden voor de festivalorganisatie om de zanger te boeken voor het festival dat van 14 tot en met 16 april in Schijndel plaatsvindt.

Samen met Waylon heeft de organisatie nog 22 nieuwe namen bekendgemaakt. Waaronder de Arnhemse muzikale cabaretiers ‘Enge Buren’ en de Amsterdamse zanger en producer Jayh Jawson.Voor het eerst duurt het festival op de Paaspopvrijdag tot 1.00 uur ’s nachts. Een uur langer dan voorheen.Eerder werd al bekend dat onder meer cabaretiers Hans Teeuwen en Guido Weijers naar het festival komen. Net als onder meer Doe Maar Anouk, Tom Odell, UB40 en Kensington. De complete line-up van het festival dat wordt gehouden op terrein De Molenheide in Schijndel is nog niet bekend. In totaal komen 175 acts naar de traditionele opener van het Nederlandse festivalseizoen.