Overbodige Simon Poulsen verlaat PSV voor terugkeer naar Denemarken

EINDHOVEN - Simon Poulsen staat op de laatste dag van de transfermarkt toch op het punt om een nieuwe club te vinden. De linksback van PSV keert terug naar Denemarken, waar hij gaat spelen bij zijn oude club SønderjyskE.

Poulsen moet vandaag nog wel door de medische keuring komen. kwam dit seizoen helemaal niet voor in de plannen van trainer Phillip Cocu. De Deense vleugelverdediger speelde zeven wedstrijden in de Jupiler League voor Jong PSV, in het eerste elftal kwam hij de huidige voetbaljaargang niet in actie. Vorig seizoen kwam hij niet verder dan vijf officiële wedstrijden bij PSV.



Poulsen kwam anderhalf jaar geleden transfervrij over van AZ. Verder kwam Poulsen in zijn carrière nog uit voor Sampdoria, FC Midtjylland en SønderjyskE, waar hij nu dus terug lijkt te keren.



Laatste dag winterste transferperiode

Vandaag komt ook meer duidelijkheid over Davy Pröpper en Santiago Arias. Het tweetal staat in de belangstelling van respectievelijk Zenit Sint-Petersburg en West Ham United. PSV gaat er vooralsnog van uit dat beide spelers het seizoen gewoon in Eindhoven afmaken. De transfermarkt in Engeland sluit vandaag, Russische clubs hebben tot 24 februari om spelers te kopen.



PSV liet in deze transferperiode naast Poulsen al wel Luciano Narsingh, Florian Jozefzoon en Beto da Silva vertrekken. Daarmee heeft PSV meer dan 5,5 miljoen euro verdiend en een hoop salariskosten bespaard.