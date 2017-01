Man (20) rijdt auto kapot na politieachtervolging en slaat te voet op de vlucht

ROOSENDAAL - Een 20-jarige man is in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden na een politieachtervolging in Roosendaal. Tijdens zijn vluchtpoging reed de man zoveel schade aan zijn wagen dat hij er later te voet vandoor ging. Die poging bleek tevergeefs.

Het is nog onduidelijk waarom de man voor de politie wilde vluchten. Dinsdag wordt hij verhoord.



Achtervolging

Agenten gaven de auto een stopteken op de Jan Vermeerlaan, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. De achtervolging met de politie eindigde op de Gerard Doustraat. Omdat de auto niet meer verder kon rijden, besloot de man te voet te vluchten.



Na een korte achtervolging werd de man aangehouden op de parkeerplaats aan de Ferdinand Bolstraat.