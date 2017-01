Vandalen laten spoor van vernieling achter in Helmond-Oost

HELMOND - Een speeltoestel, een bushokje, twee banken en een verkeersbord moesten het dit weekend ontgelden in Helmond-Oost. Buurtbeheerder Huub Niessen van woningcorporatie Woonpartners in Helmond heeft het over een ‘spoor van vernieling’.

‘Vandalisme in het kwadraat’, noemt hij het ook in een tweet. Met daarbij een foto van een houten speelvliegtuig aan het Lindberghplein dat is vernield.



Verder moesten een bushokje aan de Straakvense Bosdijk en twee bankjes in dezelfde wijk het ontgelden. Terwijl op de hoek van de Leliestraat met de wethouder Van Welllaan een verkeersbord tegen de grond werd gewerkt.Allemaal vernielingen die de buurtbeheerder na het weekend opmerkte.“Opvallend”, zegt Niessen. “Want de afgelopen tijd is het eigenlijk heel rustig in de wijk.” De buurtbeheerder weet niet wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen. Maar hij is vast van plan hier achter te komen.Zo maakt hij deze week een rondje door de wijk om hier en daar eens te informeren of mensen in de buurt van bijvoorbeeld het speeltuintje aan het Lindberghplein dit weekend iets opvallends hebben gezien.Wat de schade in euro’s is, weet de wijkbeheerder niet. Hij heeft de vernielingen doorgegeven aan de gemeente. En die laat volgens hem onder meer het speeltoestel repareren.