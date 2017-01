Den Bosch alleen voor mensen met dikke portemonnee of voor iedereen?

DEN BOSCH - Bourgondisch en dus gezellig. Zo staat Den Bosch bij veel mensen binnen én buiten de stad bekend. Maar is Den Bosch wel gastvrij voor iedereen? Een aantal politieke partijen in de gemeenteraad heeft er zijn bedenkingen bij.

De stad moet welkom zijn voor iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee, zo staat in een wijzigingsvoorstel dat tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond wordt ingediend. Aanleiding hiervoor is het feit dat in een plan om de binnenstad aantrekkelijker te maken specifiek wordt ingezet op koopkrachtige kwaliteitsbezoekers.



'Iedereen zou welkom moeten zijn'

Volgens vier partijen zou de doelgroep anders omschreven moeten worden. Bosch Belang, gewoon ge-DREVEN, de PvdA en de SP vinden dat onder bezoekers iedereen moet worden geschaard die ‘’s-Hertogenbosch een toeristisch bezoek wil brengen.’



De partijen hopen zo de dalende tendens van de bezoekcijfers aan de stad om te buigen. Hun zogeheten amendement wordt ingebracht tijdens de behandeling van het agendapunt ‘raadsvoorstel herijking citymarketing’. Ze vinden overigens wel dat ‘citymarketing’ ertoe kan leiden dat meer mensen naar Den Bosch trekken.



Cultuur- en andere toeristen

In dat plan van Burgemeester en Wethouders worden drie categorieën koopkrachtige bezoekers genoemd. Dit zijn, en dan citeren we:



- cultuurtoeristen: de 55plusser, hoogopgeleide en financieel draagkrachtige nationale en internationale cultuurveelvraten, die bereid zijn te reizen voor hoogwaardig cultuuraanbod.



- bourgondische genieter: 30plusser, levensgenieter met een bijzondere interesse voor bourgondische gastronomie.



- citytripper: 30plusser die graag verblijft in de stad om te winkelen, te eten en houdt van het goede leven.



Nu nog een categorie Jan met de Pet en iedereen in Den Bosch is blij.