Besmettelijke vogelziekte 'het geel' geconstateerd in Tilburg

TILBURG - Onderzoekers hebben in Tilburg de besmettelijke vogelziekte 'het geel' geconstateerd. Bij de ziekte krijgt de vogel een ontsteking in de keelholte. Hierdoor kan hij niet meer eten of ademen, waarna hij sterft. Op Facebook laten verschillende Tilburgers weten al veel dode vogels te hebben gezien in de stad. "Het lijkt wel alsof ze zo uit de lucht komen vallen."

De ziekte heet officieel 'trichomonas gallinae' en is vooral besmettelijk voor duiven. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) onderzocht een dode houtduif uit Tilburg en constateerde al snel dat de duif 'het geel' had. Maar niet alleen duiven overlijden aan de ziekte, ook zangvogels kunnen hieraan dood gaan.



Dode en zieke vogels melden

"De zieke vogels kijken suffig om zich heen en overlijden later. Als je een zieke of dode vogel ziet, moet je dit bij ons melden", zegt Albert de Jong van het Kenniscentrum voor vogelonderzoek Nederland.





Tilburger Loontje Pelders schakelde het DWHC in. "Ik liep een rondje en in één straat lagen al tien dode duiven. In elk bosje één." Dinsdagochtend vond Pelders er nog één voor haar deur.De Jong: "Het is een ziekte die vooral via voedselplekken wordt overgedragen. Als deze ziekte zich in een stad verspreidt, kunnen mensen het beste stoppen met het voeren van vogels."In de winter hebben veel mensen in hun tuin een voederplek voor vogels. "Maar juist door vogelzaad wordt de ziekte verspreid. Maak je voederplek dus goed schoon."