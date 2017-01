'Voortekenen O'G3NE op Eurovisiesongfestival niet gunstig'

EINDHOVEN - 'De voortekenen voor O'G3NE om de finale van het Eurovisiesongfestival te halen, zijn niet gunstig'. Dit stelt songefestivalkenner Tom van den Oetelaar van Omroep Brabant nadat dinsdagochtend bekend is geworden dat de drie zussen uit Fijnaart uitkomen in de eerste helft van de tweede halve finale van het festival.

In de tweede halve finale op donderdag 11 mei komen negentien acts op het podium en in de eerste halve finale, op 9 mei, ‘maar’ achttien. “De kansen om door te gaan zijn in de tweede halve finale dus gewoon kleiner”, stelt Tom.Daarbij komt dat O’G3NE in het eerste deel van de tweede halve finale het podium op moet. “Ook niet gunstig”, gaat Tom verder. “Kom je later in het programma aan bod dan blijft je optreden gewoon beter hangen.”Om daar nog aan toe te voegen dat ook de afwezigheid van België in ‘onze’ halve finale niet gunstig is voor de meiden uit Fijnaart. “We verliezen nu namelijk de potentieel gunstige stem van onze zuiderburen”, geeft de songfestivalkenner aan.De loting voor het songfestival vond dinsdagochtend plaats in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daar wordt het songfestival gehouden. De finale van de 62e editie van het liedjesfestival is op zaterdag 13 mei. Uit elke halve finale gaan tien acts door.Het is nog niet bekend met welk liedje de zusjes van O’G3ENE afreizen naar Kiev. En dat is volgens Tom ‘uiteraard allesbepalend’. “Want met een goed liedje komen we ook ondanks de ongunstige voortekenen in de finale”, zegt hij stellig.Vorig jaar vertegenwoordigde Douwe Bob Nederland op het Eurovisiesongfestival. Hij werd elfde in de finale met het nummer Slow Down.