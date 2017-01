Menno Koch keert na mislukte verhuurperiode eerder terug bij PSV

EINDHOVEN - Menno Koch keert per direct terug naar PSV. De Eindhovense club verhuurde hem aan het begin van het seizoen voor een jaar, maar in de Domstad kwam de verdediger bijna niet aan spelen toe.

De 22-jarige verdediger uit Heeze kwam in Utrecht amper aan spelen toe. "Dat was natuurlijk niet de verwachting, maar in het voetbal kun je niet alles regisseren", zegt Marcel Brands, technisch manager van PSV, op het digitale thuis van de club.



"We hebben deze window een aantal verdedigers uit de A-selectie laten gaan. Met Menno en een aantal talenten uit de groep van Jong PSV kunnen we dat nu opvangen", aldus Brands.



Contract tot zomer 2018

Koch, eerder op huurbasis actief voor NAC, speelde vijf competitiewedstrijden voor FC Utrecht dit seizoen. Twee keer stond hij in de basis, als invaller kwam hij in drie wedstrijden bij elkaar tot 27 speelminuten. Koch heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2018.