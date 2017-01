Fiësta! Pater Moeskroen gaat de theaters in met nieuw album

EINDHOVEN - Het nieuwe album Fiësta van Pater Moeskroen komt vandaag uit. De band gaat vanaf dinsdagavond ook meteen de theaters in met Fiësta. Zoals de titel al doet vermoeden is het de bedoeling dat het een feestje wordt. De première is in het Fulcotheater in IJsselstein, maar de band doet veel theaters in Brabant aan.

Het album en de theatertour zijn vernoemd naar het lied Fiësta van The Pogues. “Dat zijn onze helden. Ik heb Shane MacGowan nog nooit ontmoet, maar wel live gezien op een festival in Dublin. Dat was echt memorabel. Die man had een vrouw van een jaar of 25 bij zich die hem continu overeind hield, maar het was helemaal te gek”, zegt Bart Swerts.