Duo schiet man dood voor ogen van dochtertje: 20 jaar cel

UTRECHT - De 23-jarige Bowy T. uit Rosmalen gaat twintig jaar de cel in voor het doodschieten van Samir Erraghib. Dit deed hij samen met een leeftijdsgenoot uit het Zuid-Hollandse Vianen. Ook hij krijgt twintig jaar celstraf. Het slachtoffer werd in zijn auto neergeschoten terwijl zijn zevenjarige dochtertje naast hem zat.

De rechtbank in Utrecht vindt dat er voldoende bewijs is om de twee als daders aan te wijzen. In een vluchtauto werden DNA-sporen van de mannen gevonden. Ook uit verklaringen van getuigen blijkt dat ze achter de schietpartij zitten.



Problemen vluchtauto

De liquidatie vond vorig jaar april plaats in een woonwijk in IJsselstein, op klaarlichte dag. De 37-jarige Erraghib overleed later in het ziekenhuis. Het tweetal probeerde er na de schietpartij vandoor te gaan in een gestolen auto, maar die had een lege accu.



ZIE OOK: Dodelijke schietpartij voor ogen 7-jarig dochtertje van slachtoffer: 20 jaar cel geëist



De rechtbank vindt dat er sprake is van een ‘goed voorbereide kille afrekening’ of huurmoord. De mannen gingen op pad met wapens, droegen een bivakmuts en zwarte regenpakken met handschoenen vast getapet aan de mouwen.



Dochtertje ook in gevaar

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de mannen het dochtertje van het slachtoffer ook in gevaar hebben gebracht. Zij zat naast hem in de auto. Toen haar vader was neergeschoten, heeft ze in paniek haar moeder geroepen. De vrouw heeft haar man nog naar het ziekenhuis gebracht, maar dit mocht niet meer baten.



ZIE OOK: Poging moord 7-jarig meisje? OM gaat man uit Rosmalen mogelijk vervolgen



Jeugdgevangenis

Bowy T. zat vlak voor de liquidatie een straf uit in een jeugdgevangenis. Hij stond op het punt om de tbs-kliniek te verlaten en verbleef op een resocialisatie-afdeling, waar cliënten worden voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Ook de man uit Vianen zat vast. Hij was na een verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis.