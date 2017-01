Tien jaar cel voor man uit Rijen voor doden van 'beste vriend'

BREDA - De 30-jarige Merlijn H. uit Rijen is dinsdag veroordeeld tot tien jaar cel voor de gewelddadige dood van Koen Kevenaar. De 40-jarige man werd in november 2015 om het leven gebracht in een huis aan de Breebroek in zijn woonplaats Rijen. Twee weken geleden werd twaalf jaar cel geëist.

H. verklaarde eerder dat Kevenaar zijn beste vriend was en hij geen enkele reden had om het slachtoffer te doden. Kevenaar overleed na 'excessief geweld op hoofd en hals.'





Sporen

De rechtbank baseerde zich in de zaak op gegevens op de computer van H., verklaringen van buurtbewoners en sporenonderzoek in de woning. Zo waren de schoensporen in het bloed in de woning van dezelfde soort schoenen als die bij H. in beslag werden genomen.



De rechtbank geloofde niet dat een derde partij verantwoordelijk zou zijn voor de dood van Kevenaar. De advocaat van H. opperde eerder dat een andere dader de doodslag zou hebben gepleegd door de woning binnen te dringen via de regenpijp. Volgens de rechtbank heeft H. niets aangevoerd om het bewijsmateriaal tegen hem te ontkrachten.