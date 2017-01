Eigenaar sloopbedrijf Son krijgt taakstraf voor illegale opslag asfalt

SON - Directeur Toon Jansen van het gelijknamige sloop- en recyclingbedrijf in Son heeft een taakstraf van vijftig uur gekregen. Twee bedrijven van Jansen moeten elk tienduizend euro boete betalen. De straf is dinsdag opgelegd door de rechtbank in Den Bosch.

Bij de bedrijven van Jansen aan de Kanaaldijk-Zuid in Son is de afgelopen jaren een grote hoeveelheid teerhoudend asfalt gestort. Daardoor ontstond een berg van tientallen meters hoog. Jansen was van plan dat afval op een milieuvriendelijke manier te verwerken, maar het bedrijf kreeg geen toestemming voor een verwerkingsinstallatie.



Foutieve inschatting

In plaats van de stoppen met het opslaan van het asfalt ging Jansen er gewoon mee door. Volgens de rechtbank speculeerde Jansen er op dat de installatie op korte termijn wel gebouwd zou worden. Een foutieve inschatting, aldus de rechtbank, die heeft geleid tot jarenlange overtreding van de vergunningsvoorschriften.



De rechtbank hield bij de straf rekening met het feit dat tot nu toe niet is gebleken dat de opslag van het asfalt het milieu heeft geschaad. Directeur Jansen kreeg desondanks een taakstraf in plaats van een geldboete omdat de rechter vond dat hij lange tijd de regels ernstig heeft overtreden.