Melissa Boekelman na ongeldig verklaren limietstoot: 'Regeltjes, zijn we goed in'

BREDA - Zondag plaatste Melissa Boekelman zich voor de Europese kampioenschappen indooratletiek, een dag later kreeg ze te horen dat haar limietstoot ongeldig was verklaard. Opmerkelijk is het, maar zelf ligt ze er niet wakker van. "Ik heb nog vier kansen."

Mannen en vrouwen startten door elkaar in Sittard en volgens de internationale regels gelden behaalde limieten niet bij een gemengde wedstrijd. "Ik kreeg het gisteren te horen. Blijkbaar is het een internationale regel die een nationale bond moet overnemen. Of ik erg mee zit? Dat valt wel mee. Ik heb nog vier kansen om de limiet te halen en verwacht iedere keer nog verder te stoten."



Waarom een behaalde limiet bij het kogelstoten niet telt als het om een gemengde wedstrijd gaat is Boekelman onduidelijk. "Als je bij het lopen van een lange afstand een man voor je hebt lopen, dan kun je daar profijt van hebben. Maar ik zie niet in wat voor voordeel er in mijn sport te halen is. Maar het is een regeltje. En daar zijn wij goed in", zegt ze lachend.



Pieken op EK en WK

Woensdag krijgt Boekelman de eerste kans om de limiet te stoten, in Dusseldörf. "Hoe eerder dat is, hoe beter. Als je die in de zak hebt, kun je je focussen op trainen en jezelf op de best mogelijke manier voorbereiden op het EK." Het toernooi begin maart is de eerste plaats waar ze wil pieken. "Daarna een finale op het WK, de laatste acht, in augustus."



Twee keer pieken in een jaar. "Dat is goed te doen. Vorig jaar moest ik vier keer pieken. Daardoor was ik ook niet honderd procent tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro."