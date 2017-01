Veiligheidsregio Brabant Zuidoost: minder grote branden, effect van rookmelders duidelijk merkbaar

EINDHOVEN - Het aantal grote branden daalt. Ook hoeft de brandweer steeds minder vaak uit te rukken vanwege branden. Dat blijkt uit cijfers van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Volgens directeur Rob Brons is dat een direct gevolg van preventieve maatregelen, zoals brandmelders.

Daardoor worden branden steeds eerder gesignaleerd. Ook de steeds betere brandpreventie in gebouwen, zoals brandcompartimenten, zorgen voor meer veiligheid.



Snelle meldingen

"Branden worden niet sneller geblust doordat wij sneller auto's hebben, maar door tijdig signaleren en melden," vertelt Rob Brons, directeur van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. "De grootste winst is toch dat er de laatste jaren veel duidelijkheid is over het noodnummer 112 en dat iedereen moderne communicatiemiddelen voor handen heeft.



Betere preventie

Niet alleen het aantal branden is aan het afnemen, ook de intensiteit is minder. "Er zijn een stuk minder grote branden dan een paar jaar geleden, dat komt doordat steeds meer panden zo zijn ingericht dat branden minder snel kunnen ontstaan en verspreiden, bijvoorbeeld door brandcompartimenten."