Man spoelt drugs door wc als arrestatieteam op de stoep staat

HERPT - Een 33-jarige man wilde dinsdagochtend niet betrapt worden door de politie en spoelde daarom zijn amfetamine door de wc. Dit mislukte alleen, omdat de toiletpot verstopt raakte. Agenten hebben hem en zijn 39-jarige vriendin aangehouden in hun woning in Herpt.

De politie viel de woning binnen, omdat ze er vanuit ging dat het stel in drugs handelt. Dit werd samen met een arrestatieteam gedaan. De verdachte staat bekend als vuurwapengevaarlijk en daarom werden de agenten ondersteund.



Het arrestatieteam vond de man bij de wc. Hij was daar bezig met het wegspoelen van wat later amfetamine bleek te zijn. Dit lukte alleen dus niet. Met behulp van een rioleringsbedrijf werden alle drugs uit het toilet gehaald.



Meer drugs

Agenten vonden in de woning in totaal enkele kilo’s amfetamine. Ook vonden ze meerdere pillen en tientallen grammen hennep. Om hoeveel drugs het precies gaat is niet bekend.



De verdachten zitten voorlopig vast. De politie onderzoekt de zaak verder.