Paniek in Huijbergen, bouw prinsenwagen in gevaar door diefstal gereedschap

HUIJBERGEN - "Alstublieft, help ons!!!", roept carnavalsstichting de Sanegeit uit Huijbergen. Dieven zijn er zondagnacht vandoor gegaan met al het elektrisch gereedschap in de bouwhal. Met nog vier weken te gaan tot carnaval is het nu de vraag of de prinsenwagen wel afkomt.

Als je naar de foto's bij de Facebookoproep kijkt, ziet het er naar uit dat de dieven vakkundig te werk zijn gegaan. Een groot gat is er gemaakt in de zijwand van de bouwloods in het buitengebied bij Huijbergen. De boeven zijn er vandoor gegaan met al het elektrisch gereedschap. In totaal 35 stuks.





De diefstal is een drama, schrijft de stichting op haar Facebookpagina: "Met nog maar een kleine vier weken tot carnaval, is het nog maar de vraag of we überhaupt met een prinsenwagen in onze optocht kunnen rijden. Want zonder gereedschap kan er natuurlijk niet verder worden gebouwd aan de wagen.""Gelukkig leven bouwploegen uit de regio en de dorpsbewoners met ons mee en bieden ze ons hulp aan. Als we er de schouders onder zetten, zien we het nog wel goedkomen."Het is niet de eerste keer dat er ingebroken is in de bouwhal in Huijbergen. In augustus 2015 werd al eens alles gestolen.CS de Sanegeit vraagt nu of mensen nog wat oud elektrisch gereedschap hebben liggen zodat de club weer verder kan.